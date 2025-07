'Próximos 7 dias serão delicados', diz equipe de Edu Guedes após cirurgia

A equipe de Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para retirada de nódulos após ser diagnosticado com câncer no pâncreas, informou que os próximos sete dias serão "bastante delicados" para o apresentador.

O que aconteceu

Afirmação foi feita em nota oficial divulgada pela RedeTV!, emissora em que Edu trabalha atualmente. "A assessoria de imprensa do apresentador compartilhou uma mensagem de Edu, que carinhosamente enfatizou: 'Esse não é o fim, mas sim um recomeço'. A assessoria também informou que os próximos sete dias serão bastante delicados", diz o comunicado.

Tumor no pâncreas foi identificado após a realização de exames. No primeiro momento, o apresentador do programa "Fica Com a Gente" foi submetido a cirurgia de emergência, realizada pelo médico Joaquim de Almeida, para a remoção de cálculos renais.

A cirurgia para remoção de nódulos foi realizada ontem e durou seis horas. "O procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem", afirmou o cirurgião oncologista responsável, Marcelo Bruno, conforme o comunicado da RedeTV!.

O apresentador passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Todos os procedimentos foram realizados no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Edu e Hickmann se casaram em maio desse ano. O casal se prepara para a cerimônia religiosa, que acontecerá em Araras, interior de São Paulo.

Confira nota oficial da RedeTV! na íntegra

Apresentador e chef do matinal "Fica Com a Gente" da RedeTV! segue em recuperação em hospital na capital paulista

A emissora trará mais informações na manhã desta segunda-feira (7) durante o programa "Fica Com a Gente", que será exibido ao vivo, às 10h, na RedeTV!.