Dhomini e Radamés discutem e seguranças da Record precisam intervir

Hoje, aconteceu a gravação do último Quebra Power, do "Power Couple" (RecordTV) e os seguranças e produção do programa precisaram intervir durante uma discussão entre Dhomini e Radamés.

O que aconteceu

Os participantes eliminados, retornaram para a dinâmica, se juntando aos quatro casais que ainda disputam o prêmio: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayane e Victor e Talira e Rafa.

Durante a ocasião, Dhomini e Radamés tiveram uma discussão. "Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco", disparou Dhomini para Radamés, que revidou: "Machista safado". As esposas tentaram separar os maridos, e os seguranças da RecordTV entraram em cena, para afastar os dois.