Andrea Beltrão diz não receber críticas por ateísmo: 'Nem sei o que falam'

Andrea Beltrão, 61, contou que nunca recebeu ataques pelo fato de não acreditar em Deus. Ela falou sobre o tema durante o "Conversa com o Bial" da última sexta-feira (4).

O que aconteceu

Programa relembrou participação de Beltrão em "Jogo de Cena" (2007). No filme de Eduardo Coutinho, Beltrão tem que interpretar uma mãe que perdeu o filho precocemente. Ainda naquela época, ela deu um relato sobre como foi fazer a cena. "Todas às vezes que eu fazia bem mecanicamente, tudo bem, passava. Agora quando tentava fazer bem serena, tentando me aproximar da serenidade dela, eu não conseguia. Na hora que eu tentava me aproximar da serenidade dela, não conseguia. Na hora que ela falava 'meu bebê' é uma p*** m***. Acho que é porque eu não tenho religião. Então para mim morreu, acabou. Acho que quando uma pessoa tem religião, ajuda. Ela acredita que o filho está vivo em algum lugar. Eu queria tanto acreditar que o filho estivesse vivo em algum lugar."

Posicionamento nunca foi uma questão. "Ninguém nunca me chateou. Nem sei o que falam de mim, não tenho a menor ideia, ainda bem. Já basta o que penso a meu respeito, que não é nada bom. Acho bacana ter fé. Bonito. Mas eu não vim com essa graça. Acredito mais no que o Pepe Mujica (ex-presidente do Uruguai) diz que quando a gente morre 'vira um silêncio mineral'. Que coisa linda", disse ela.

Questionada se encontrasse Deus, disse que o responsabilizaria. "Mas você deixou acontecer tanta coisa triste. Lógico que estou te responsabilizando. O senhor tinha que ter tomado conta da gente. Eu ficaria chateada. Porque é muita coisa triste."

Resistência com as redes sociais. "Não tenho rede social. Tenho a que a minha filha Rosa cuida pra mim, mas é assumidamente tocada por ela. Eu só posto alguma coisa profissional. Já tive na época da pandemia, mas entrou aquele alerta do celular dizendo você acaba de passar 8h no telefone. Aí falei não posso [passar por isso]".