Ana Castela chora em show e recebe apoio de Gustavo Mioto: 'Tudo invertido'

Ana Castela, 21, foi gravada durante um show neste fim de semana e o ex-namorado Gustavo Mioto, 28, saiu em defesa dela nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeo mostra Ana Castela chorando enquanto desabafa. "Nem tudo é glamour como vocês vêm na internet, mas estão me pegando para Cristo e eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade. Às vezes dá vontade de pegar minha malinha e minha texana velha que eu comprei há 3, 4 anos atrás pra gravar 'Boiadeira' e ir embora, mas não vou não, porque tenho gente para fazer feliz. Obrigada por estarem aqui. Não está sendo fácil, de verdade, mas vocês me deixaram muito feliz com isso", disse ela.

Choro foi gravado em show de Minas Gerais neste fim de semana. Em outros vídeos da internet é possível observar que o desabafo da cantora veio após uma homenagem da equipe. "A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, você enfrenta. Você leva para esse público maravilhoso a música, o amor. Somos todos a sua segunda família, a família da estrada. Queríamos te falar que você não está sozinha, estamos com você. Queremos te dar um abraço coletivo. Nós te amamos. Apesar de todas as dificuldades, estamos aqui, juntos. Você não está sozinha."

Equipe da estrada de Ana Castela se reúne e faz uma homenagem pra ela durante um show em Minas Gerais.

Gustavo Mioto defendeu ex-namorada após vídeo circular nas redes. "É... se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas. Com certeza tamo precisando de mais gente grossa no nosso meio. Deve estar tudo invertido no mundo", escreveu ele.

Gustavo Mioto: "É... se isso é choro de má educação, grosseria, pessoa má que maltrata pessoas. Com certeza tamo precisando de mais gente grossa no nosso meio. Deve estar tudo invertido no mundo."

Ana Castela foi criticada por prefeito de cidade. Zé Coca (PP-BA), prefeito de Jequié, que a chamou de "mal educada" e a acusou de não ter atendido os fãs durante sua passagem pelo São João da cidade. A cantora se defendeu nas redes sociais. "Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo", disse.