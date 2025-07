Trump diz que EUA iniciarão negociações com China sobre acordo do TikTok nesta semana

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que começará a conversar com a China na segunda ou terça-feira sobre um possível acordo com o TikTok.

Ele disse que os Estados Unidos "praticamente" têm um acordo sobre a venda do aplicativo de vídeos curtos TikTok.

"Acho que vamos começar na segunda ou na terça-feira... conversando com a China, talvez com o presidente Xi ou um de seus representantes, mas acho que temos praticamente um acordo", disse Trump a repórteres no Air Force One.

No mês passado, Trump prorrogou até 17 de setembro o prazo para que a ByteDance, sediada na China, se desfizesse dos ativos do TikTok nos EUA.

Na primavera deste ano, estava em andamento um acordo para cindir as operações da TikTok nos EUA em uma nova empresa sediada nos EUA, de propriedade majoritária e operada por investidores norte-americanos, mas foi suspenso depois que a China indicou que não o aprovaria após o anúncio de Trump de tarifas elevadas sobre produtos chineses.

Trump disse que os Estados Unidos provavelmente terão que aprovar um acordo com a China.

Quando lhe perguntaram se estava confiante de que a China concordaria com um acordo, ele disse: "Não estou confiante, mas acho que sim. O presidente Xi e eu temos um ótimo relacionamento, e acho que é bom para eles. Acho que o acordo é bom para a China e é bom para nós".

(Reportagem de Jasper Ward e Andrea Shalal)