Rita Lobo diz que líbido 'foi embora', mas é criativa no casamento

Rita Lobo, 50, revelou que a libido "foi embora" com a idade, mas apesar disso é "criativa" para manter ativa a vida sexual com o marido.

O que aconteceu

Lobo explicou que está na fase de perimenopausa, que antecede a menopausa, e seus hormônios estão alterados. Em entrevista ao podcast MenoTalsk, ela, então, foi questionada sobre libido e destacou que foi "embora junto com os hormônios".

Sobre manter a intimidade do casamento, a chef de cozinha foi enfática: "seja criativa, né, minha amiga... Casamento é isso, tem que ver os dois. Tem que ter empenho e programação, como tudo na vida. Tem que fazer o planejamento, vida sexual é isso".

Ela também falou sobre como lida com esse período de transição e ressaltou que tem sofrido com problemas de esquecimento. "Estou na perimenopausa, lido com isso sendo disciplinada, não estou com calor nenhum, durmo maravilhosamente bem, mas a menstruação está uma loucura".

Rita Lobo é casada com o jornalista Ilan Know, que também é seu sócio. Ela é mãe de Gabriel e Dora de uma relação anterior.