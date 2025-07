Mais de dez prêmios: quem é jornalista americano que elogiou o SUS?

O jornalista americano Terrence McCoy sofreu um ferimento na cabeça ao fechar o porta-malas de seu carro em Paraty, no Rio de Janeiro e publicou uma reportagem sobre a experiência de ser atendido no SUS. Uma das surpresas foi ter sido atendido sem questionamentos — e sem ter que pagar nada.

Em um momento em que a assistência médica continua sendo uma das questões mais polêmicas em Washington -- e o Congressional Budget Office [agência americana que fornece estimativas oficiais de projetos de lei no orçamento] estima que a legislação nacional do presidente Donald Trump pode deixar milhões de americanos sem seguro --, minha admissão inesperada em um hospital público brasileiro serviu como uma espécie de aprendizado sobre um sistema fundamentalmente diferente.

Terrence McCoy, no jornal The Washington Post

Quem é Terrence McCoy?

Ele é o chefe da redação do The Washington Post no Rio de Janeiro. Ele começou a trabalhar na empresa de jornalismo em 2014, assumindo a posição atual em junho de 2019.

McCoy atua com jornalismo desde 2012. Segundo informações do LinkedIn, ele já trabalhou em lugares como Houston Press e Miami New Times.

Ele tem mestrado em política internacional na Universidade de Columbia. McCoy se formou em jornalismo na Universidade de Iowa em 2008 e concluiu o mestrado em 2012.

Durante carreira, ele acumulou prêmios e indicações. Foram mais de dez prêmios de jornalismo e ele chegou a ser finalistas de outros, como o Pulitzer, um dos maiores reconhecimentos da área, em 2023. Ele também publicou um livro, "The Playground", que fala sobre a realidade no Camboja, que foi selecionado como uma das melhores obras de não ficção de 2012 pelo Washington Post.

Ele mora com a família no Rio de Janeiro. Além da mulher, McCoy é pai de um menino de 2 anos.

Eles dizem: 'O Brasil não é para principiantes' -- e isso é verdade. Estou aqui há seis meses e, na maior parte do tempo, ainda me sinto como um principiante. Mas, a cada dia, esse lugar vai se tornando um pouco mais como um lar.

Terrence McCoy no Instagram ao se mudar para o Brasil em 2019

Ele foi o responsável por reportagem sobre Outback ser popular no Brasil. O texto tentava explicar como que a rede de restaurantes no estilo australiano, mas fundada nos Estados Unidos, tinha sucesso no país. Segundo o jornal, o Brasil é responsável por 83% da receita do Outback Steakhouse no mercado internacional - fora dos Estados Unidos, país de origem da franquia. A reportagem chamou atenção nas redes sociais.

Mais experiência do que refeição, onde as pessoas podem se entregar à extravagância e comemorar os maiores marcos da vida. Um aniversário. Uma promoção de emprego. Mesmo um noivado.

Terrence McCoy em reportagem do The Washington Post

Acidente

Terrence estava voltando para a capital fluminense, pois seu filho estava com febre. Ao colocar as malas no carro, o porta-malas se fechou inesperadamente e bateu em sua cabeça, causando um ferimento com sangramento intenso.

Uma ambulância foi chamada, e ele foi levado ao atendimento público da cidade, no Hospital Hugo Miranda. Durante sua passagem por lá, foi atendido por um médico, levou pontos, fez um raio-X, uma tomografia computadorizada e recebeu medicação. Tudo sem nenhum custo.

Filho de Terrence também foi atendido. A criança, que estava com febre, foi atendida por um pediatra após uma hora de espera e recebeu o diagnóstico de amigdalite, com a orientação necessária para o tratamento. "A conta do hospital do meu filho foi a mesma que a minha: US$ 0", escreveu o jornalista.