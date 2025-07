Primeiro resort Legoland da China lotou no dia da inauguração, apesar da onda de calor

Por Nicoco Chan e Eduardo Baptista

XANGAI (Reuters) - Neste sábado, turistas e moradores de Xangai enfrentaram o calor sufocante para a abertura oficial do primeiro resort Legoland da China, com milhares de estruturas construídas com mais de 85 milhões de peças de Lego.

Os ingressos para o novo resort, voltado principalmente para famílias com crianças entre dois e doze anos de idade, esgotaram-se rapidamente, pois milhares de pessoas fizeram fila para experimentar mais de 75 passeios, apresentações e atrações em uma área de mais de 300.000 metros quadrados.

Isso aconteceu apesar de uma onda de calor forte o suficiente para disparar um alerta laranja do observatório meteorológico de Xangai -- o segundo mais alto no sistema de alerta meteorológico da China.

"O entusiasmo da equipe aqui nos faz sentir que o calor não faz mal, e gostamos muito do presente da cerimônia de abertura de hoje", disse Cathy Yin, de 40 anos, moradora de Xangai, sobre a luva de Lego que foi distribuída aos participantes do evento. "Viemos especialmente para isso."

Entusiastas da Lego de toda a China viajaram para Xangai para a abertura, levando a um aumento nas reservas de hotéis, segundo a mídia local. O presidente-executivo do Grupo Lego, Niels B. Christiansen, disse que o resort seria "uma parte integral" da presença da Lego na China e "contribuiria para a vitalidade econômica de Xangai".

O forte comparecimento destaca a resiliência dos gastos focados em experiências entre os consumidores chineses, mesmo com a economia geral lutando contra a fraca demanda do consumidor.

Vários visitantes entrevistados pela Reuters haviam comprado um passe anual e compareceram à inauguração em 20 de junho.

(Reportagem de Nicoco Chan, em Xangai, e Eduardo Baptista, em Pequim)