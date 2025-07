Os 10 melhores filmes do século 21, de acordo com Stephen King

O escritor Stephen King, 77, revelou, em uma pesquisa especial realizada este ano pelo The New York Times, a lista dos filmes que mais o impactaram nas últimas décadas. A seleção reúne títulos variados - alguns até surpreendentes -, mas há aqueles que exploram o suspense, a violência e a tensão psicológica, tal qual sua obra. Veja quais foram os eleitos do mestre do terror.

'Falcão Negro em Perigo' (2001)

Dirigido por Ridley Scott, o filme acompanha a missão de soldados americanos em Mogadíscio, na Somália. Rapidamente, o local se transforma em um inferno quando dois helicópteros Black Hawk são derrubados. Estrelado por Josh Hartnett e Ewan McGregor, o longa venceu dois Oscars, de Melhor Montagem e Melhor Som, destacando a brutalidade e o caos da guerra moderna. Disponível no Max.

Cena do filme "Falcão Negro em Perigo" (2001), de Ridley Scott Imagem: Reprodução

'O Segredo de Brokeback Mountain' (2005)

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal vivem dois cowboys que se apaixonam, mas enfrentam uma vida de segredos e sofrimento. Retrata o preconceito dos anos 1960 e 1970 no estado do Wyoming, nos Estados Unidos, também conhecido como o Estado Cowboy. A obra dirigida por Ang Lee arrebatou três Oscars: Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Trilha Sonora Original. Disponível no Telecine.

Cena de 'O Segredo de Brokeback Montain' Imagem: Reprodução

'Filhos da Esperança' (2006)

Retrata um futuro distópico em que a humanidade está à beira da extinção devido à infertilidade global. Quando surge a primeira mulher grávida em 18 anos, um homem precisa protegê-la a qualquer custo. Dirigido por Alfonso Cuarón, o longa é estrelado por Clive Owen e Julianne Moore. Disponível para alugar no Apple+ e Prime Video.

Cena de 'Filhos da Esperança' Imagem: Divulgação

'Menina de Ouro' (2004)

Clint Eastwood dirige e também atua ao lado de Hilary Swank e Morgan Freeman nessa comovente história. O filme retrata a trajetória de uma garçonete que sonha em ser boxeadora e encontra em um treinador amargurado a chance de transformar sua vida. O filme levou quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante. Disponível no Telecine.

Cena de 'Menina de Ouro', filme de 2004 Imagem: Divulgação/Warner

'Onde os Fracos Não Têm Vez' (2007)

Dos irmãos Joel e Ethan Coen, o filme parte do momento em que um homem encontra uma mala com dinheiro em meio a um cenário sangrento. Traz Javier Bardem, Josh Brolin e Tommy Lee Jones estrelam o longa, que é uma espécie de jogo brutal de gato e rato em solo texano. Foi vencedor de quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante para Bardem. Disponível no Mercado Play e para aluguel no Prime Video.

Javier Bardem em cena de "Onde os Fracos Não Têm Vez" (2007) Imagem: Divulgação

'E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?' (2000)

Na trama, três prisioneiros fogem em busca de um tesouro durante a Grande Depressão americana. Também dirigido pelos irmãos Coen e estrelado por George Clooney e John Turturro, é um filme carregado de muito humor e com uma trilha sonora marcante. Não está disponível no streaming.

George Clooney em cena de "E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?" (2000) Imagem: Divulgação

'Oppenheimer' (2023)

Narra a vida de J. Robert Oppenheimer, o físico responsável pela criação da bomba atômica. O filme de Christopher Nolan, com Cillian Murphy no papel principal, conquistou sete Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator. Disponível no Prime Video.

Cdo filme "Oppenheimer" Imagem: Divulgação

'Os Infiltrados' (2006)

Leonardo DiCaprio e Matt Damon estrelam esse thriller policial ambientado em Boston. Nele, um policial infiltrado na máfia e um informante dentro da polícia tentam descobrir a identidade um do outro. O longa venceu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e o primeiro de Melhor Diretor para Martin Scorsese. Disponível no Prime Video.

Matt Damon e Leonardo di Caprio em 'Os Infiltrados' Imagem: Divulgação

'A Regra de Jenny Pen' (2024)

Nesse suspense psicológico, uma jornalista obstinada em revelar um escândalo corporativo que ameaça sua vida e reputação. Lançado no ano passado, o filme neozelandês é dirigido por Greta Gerwig, com Florence Pugh e Riz Ahmed. É baseado no conto homônimo de Owen Marshall.

Cena do filme 'A Regra de Jenny Pen' (2024) Imagem: Divulgação

'Invasão Zumbi' (2016)

Um pai e sua filha embarcam em um trem para Busan no início de um apocalipse zumbi. Eles enfrentam o terror enquanto tentam sobreviver. O longa é dirigido por Yeon Sang-ho e estrelado por Gong Yoo e Ma Dong-seok. Disponível no Netflix.