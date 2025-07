Novo casal em 'Vale Tudo'? Tiago se encanta com habilidade secreta de André

No capítulo de segunda-feira (7), da novela "Vale Tudo" (Globo), Gilda sente pena de Raquel e não deixa Pascoal mostrar a foto que tiraram de Maria de Fátima e César. Solange recebe o convite de casamento de Maria de Fátima e Afonso.

Tiago percebe o talento de André na montaria. Celina se sente humilhada por Odete. Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento.

Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César.

Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel. Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares.