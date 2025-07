Última mensagem do ator Julian McMahon para filha emociona fãs

A última mensagem de Julian McMahon para a filha Madison McMahon, 25, chamou atenção na internet. O ator australiano morreu ontem aos 56 anos em decorrência de um câncer.

O que aconteceu

Em última mensagem, ator diz que filha é incrível; ela responde dizendo que ele também era Imagem: Reprodução

Último comentário era elogio. Em um vídeo em que a filha compartilha a primeira aula de yoga que ministrou, McMahon escreve: "Você é incrível". Ela, então, responde o pai: "Não, você que é incrível".

Nos comentários, fãs se solidarizaram com Madison. "Sinto muito pela perda do seu pai", escreveu um seguidor. "Enviando minhas preces para o seu caminho", disse outro.

Madison era filha única de McMahon. Ela nasceu durante relacionamento do ator com a atriz Brooke Burns, entre 1999 e 2001.

A atual esposa do ator, Kelly McMahon, enviou um comunicado ao Deadline para anunciar a morte. "De coração aberto, quero compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, faleceu em paz esta semana, após uma valente luta contra o câncer."

Julian amava a vida. Amava sua família. Amava seus amigos. Amava seu trabalho e seus fãs. Seu maior desejo era levar alegria ao maior número de vidas possível. Pedimos apoio neste momento para que nossa família possa viver o luto em privacidade. E desejamos que todos aqueles a quem Julian trouxe alegria continuem a encontrá-la na vida. Somos gratos pelas memórias.

Kelly McMahon

Julian McMahon nasceu em Sydney, Austrália, em 27 de julho de 1968. Seu pai, Billy McMahon, foi primeiro-ministro da Austrália entre 1971 e 1972.

Seu primeiro papel de protagonista veio em "Nip/Tuck", série de Ryan Murphy sobre cirurgiões plásticos, exibida por seis temporadas no FX. Sua atuação como o sedutor e infiel Dr. Christian Troy rendeu-lhe uma indicação ao Globo de Ouro. O papel consolidou McMahon como protagonista na TV, status reafirmado quando foi escalado como estrela do spin-off "FBI: Most Wanted", da CBS.

No cinema, McMahon ficou marcado como o vilão Doutor Destino em dois filmes do Quarteto Fantástico. São eles: "Quarteto Fantástico" (2005) e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado" (2007). Sua filmografia também inclui títulos como "Premonição" (2007), "RED: Aposentados e Perigosos" (2010), "Paranoia" (2013), e mais.