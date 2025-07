Léo Lins volta a fazer piada gordofóbica com Thais Carla após condenação

Léo Lins, 42, voltou a fazer piadas gordofóbicas com Thaís Carla, 32. Ele já foi condenado a indenizar a dançarina anteriormente pelo mesmo motivo.

O que aconteceu

Em seu novo show, Lins chama pessoas no palco e pede que demonstrem talentos. Uma pessoa afirmou que seu talento era dobrar calcinhas.

O humorista comentou ofendendo Thais Carla. "Dá para você viralizar no YouTube fazendo isso, dobradura de calcinha. [Com a] calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade e exibe na entrada da cidade", disse em vídeo publicado ontem no seu canal do YouTube.

Processo

Thaís Carla processou o humorista em 2019. A influencer moveu uma ação judicial contra Leo Lins após ele postar um vídeo debochando de seu vídeo sobre dificuldades enfrentadas por pessoas gordas em aviões.

Na época, Lins teve de pagar R$5 mil por danos morais. O comediante foi condenado por usar material de Thaís sem autorização e por promover discurso de ódio - na época, a dançarina destacou a importância da sentença reconhecer a gordofobia como violação dos direitos humanos.