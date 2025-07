Globo distribui convites para casamento de 'Vale Tudo' nas ruas de SP

A TV Globo está distribuindo convites e bem casados pelo casamento da Fátima (Bella Campos) da novela Vale Tudo. A ação começou na manhã de hoje, no centro.

O que aconteceu

Globo distribui convites e doces. A ação passou pelo Bom Retiro, pelas Ruas das Noivas, na região da Luz e deve ir até a Avenida Paulista, cartão postal da capital.

Ação busca promover casamento de Vale Tudo. Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) se casarão na novela das nove. As imagens da campanha foram divulgadas no SPTV1 na manhã de hoje.

Convite diz que haverá "novas emoções" nesta semana. "Maria de Fátima Acioli e Afonso Roitman convidam para a semana de celebração do casamento, com início no dia 7 de julho. A cada noite, uma nova emoção. Não perca, na sua novela das 9 na TV Globo", diz documento distribuído.

O DJ Alok fará uma participação especial no capítulo do casamento. A atração será uma surpresa que o herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) faz para a amada. A sequência está prevista para ir ao ar em julho.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.