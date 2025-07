'Apedrejada': quem é modelo do OnlyFans que diz ter sido expulsa de igreja?

Gabriely Della Colleta, 20, conhecida como Gabs Colleta, afirmou que foi expulsa da igreja onde foi criada, em Londrina (PR), após ser hostilizada por produzir fotos e vídeos em plataformas de conteúdo adulto.

Fui expulsa da igreja onde nasci, fui criada e sempre busquei a Deus. Eu realmente não esperava por isso. Foi lá que me senti mais apedrejada, por pessoas de quem a gente menos espera. Gabs Colleta

A influencer não revelou o nome da igreja, e nem a religião que praticava na cidade paranaense. Ela relatou que "procurava um momento de paz e conexão espiritual quando foi surpreendida pelo preconceito".

Ela garante que continuará buscando a Deus mesmo após o episódio. "Deus está comigo, independentemente de tudo. Ele conhece o meu coração e as minhas escolhas. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra", concluiu.

Gabs Coletta mantém perfis ativos nas plataformas OnlyFans, Privacy e TopFans. Ela produz conteúdo exclusivo para assinantes desde os 18 anos.

Ela também foi uma das participantes do PPK Brasil 2024 —concurso que elege a vagina mais bonita do país. Em entrevista ao site RD News, a representante do Mato Grosso prometeu fazer uma reconstrução de hímen e "perder novamente a virgindade" com seu principal votante caso vencesse a disputa. Ao final do concurso, o título ficou com a modelo carioca Sabrina Saraiva.