Fábio Assunção diz ter sido surpreendido por 3 irmãs em quarto de hotel

Fábio Assunção, 53, refletiu sobre assédio sofrido no auge da fama, e citou a vez em que três irmãs invadiram seu quarto em um hotel.

O que aconteceu

Assunção destacou que estreou na TV aos 19 anos e na época era muito requisitado para fazer presença vip em festas. "Tinha muita essa coisa de fazer presença, essa coisa de rasgarem minha camisa, passarem a mão, puxar o cabelo, era constante... E eu na posição de homem... A galera ali, eu com 19, as garotas com 16, 17, 18 anos", declarou durante participação no programa Surubaum.

Em uma ocasião, três irmãs conseguiram entrar no seu quarto, fato que o deixou chocado. "Uma vez fui fazer [presença] em um baile de debutante, quando voltei tinham três irmãs no meu quarto".

Ele explicou que precisou tratar esses episódios com a ajuda de um terapeuta. "Isso é uma coisa que eu levei para análise. E meu analista que faço há 30 anos, falou: 'não, você foi usado'. Então hoje sou muito atento a essas discussões de invasão, assédio, abuso. As mulheres historicamente precisam de uma reparação por tudo que viveram, mas é muito difícil você saber como definir essas coisas".

O ator reforçou que o assédio feminino envaideceu seu ego, por isso demorou a entender que na verdade era uma coisa abusiva. "Tudo que achávamos [no sentido de] 'como é difícil arrumar uma namorada', 'Aquela gata não está afim de mim', quando começa a fazer TV fica uma coisa farta, você passa a achar que é um cara extraordinário, nesse sentido. Uma coisa muito confusa para mim: entender que o que estava me envaidecendo era abusivo".

Fábio Assunção já foi considerado um dos principais galãs da TV brasileira. Atualmente, ele está solteiro desde o fim do casamento com Ana Verena, em 2021 — os dois são pais de Alana, 4. O ator também é pai de João, 20, da relação com Priscila Borgovoni.