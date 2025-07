Ex-BBB 24, Michel trabalha como motorista de app em BH: 'É mais uma renda'

Michel Nogueira, participante do BBB 24, está trabalhando como motorista de aplicativo em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Ele compartilhou uma sequência de stories no Instagram para comentar sobre o tema. "Precisou de qualquer coisa? É só me mandar mensagem. Eu não queria falar nada, mas sou cinco estrelas. Amo viajar e dirigir, estou sempre disponível. É o que estou fazendo no momento", disse em vídeo publicado na rede social.

É mais uma renda que eu tenho. Quando não estou trabalhando como influencer e nem viajando, estou rodando como motorista de aplicativo quando estou tranquilo em Belo Horizonte.

Michel Nogueira

Michel afirmou que já teve diferentes empregos antes de participar do BBB. "Já fui animador de festa, caixa móvel de eventos enquanto era professor. Sempre fui diverso, sabe? Nunca fiquei parado. Tenho curso de comissário de bordo e fui aprovado pela ANAC", contou em entrevista à Quem.

O mineiro foi o 11º eliminado do BBB 24. Ele deixou o programa com 70,33% dos votos após encarar um paredão com Alane e Davi — o baiano foi o campeão da temporada.