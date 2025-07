Biancardi e Neymar postam fotos e dão boas-vindas à Mel: 'Novo capítulo'

Bruna Biancardi, 31, publicou uma sequência de fotos em que aparece ao lado de Neymar e das filhas, Mavie e Mel.

O que aconteceu

Influencer e atleta divulgaram as primeiras imagens da segunda filha do casal. "Nossa Mel chegou, para completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal", escreveu Bruna na legenda da postagem.

Estamos ansiosos para viver esse novo capítulo com você. Te amamos!

Bruna Biancardi

Mel nasceu na madrugada de hoje, no Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi. Ela nasceu apenas dois dias depois do aniversário de 1 ano da irmã Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly.

A recém-nascida é a quarta filha de Neymar. Ele também tem Mavie do relacionamento com Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Helena.