Brasileira está entre modelos do OnlyFans que mais 'ameaçam casamentos'

Camilla Araujo é uma das três produtoras de conteúdo adulto que mais ameaçam casamentos no mundo. É o que diz a pesquisa realizada pela OnlyGuider, mecanismo de busca do OnlyFans, com 2 mil mulheres casadas.

O que diz a pesquisa

Camilla Araujo ficou em terceiro lugar, com 21% dos votos das esposas que se disseram "ameaçadas" pela brasileira. A modelo relatou que ganha US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) por mês com os conteúdos adultos, segundo o site NY Post.

A primeira colocada da pesquisa foi a estadunidense Sophie Rain, 22, com 34% dos votos. "Acho que eles se sentem compreendidos comigo e não é uma questão sexual, é a conexão, e eles gostam de saber o que estou fazendo no meu dia a dia", disse ao NY Post após afirmar que não está surpresa com o resultado. Ela disse ter faturado US$ 43 milhões (R$ 233 milhões) no OnlyFans em 2024.

Denise Richards, ex-esposa de Charlie Sheen, foi a segunda colocada com 26% dos votos. Com 54 anos, ela lançou sua própria conta nas plataformas em 2022, após uma de suas filhas, Sami Sheen, abrir um perfil aos 18 anos.

O estudo descobriu que 73% das esposas veem o uso do OnlyFans por seus maridos como uma forma de traição. 42% dizem que considerariam o divórcio ao descobrirem que o noivo mantém assinaturas nas plataformas de conteúdo adulto.