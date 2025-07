Black Sabbath e Ozzy Osbourne voltam para casa para seu último show

Por Sachin Ravikumar

BIRMINGHAM, INGLATERRA (Reuters) - Uma celebração de um dia inteiro do Black Sabbath e Ozzy Osbourne começou em Birmingham neste sábado, com dezenas de milhares de fãs aguardando o que as lendas do heavy metal disseram que será sua última apresentação ao vivo juntos.

Quase seis décadas depois de ajudar a criar a música pioneira do heavy metal com uma canção homônima que encantou e assustou o público, o Black Sabbath está pronto para retornar à sua casa em Aston para "Back to the Beginning" no estádio Villa Park.

Mais de uma dúzia de artistas, incluindo Metallica, Slayer, Tool e Guns N' Roses, estão prontos para se apresentar para um mar de fãs com camisetas pretas de bandas, com uma mistura de suas próprias músicas e interpretações de números do Black Sabbath.

Os roqueiros de Atlanta, Mastodon, deram início à música, seguidos por Anthrax, Halestorm e Lamb of God. O Black Sabbath deve subir ao palco mais tarde.

O show único, cujos lucros serão destinados à caridade, foi anunciado como a última apresentação de Osbourne, cinco anos depois que o "Príncipe das Trevas", de 76 anos, revelou que sofria do mal de Parkinson.

"O objetivo é muito simples: criar o maior dia da história do heavy metal como uma saudação à banda que deu início a tudo", disse Tom Morello, membro do Rage Against the Machine e diretor musical do evento, à revista Metal Hammer.

O show reunirá a formação original do Sabbath, com o baixista Geezer Butler, o guitarrista Tony Iommi, o baterista Bill Ward e o vocalista Osbourne, pela primeira vez em 20 anos.

Runo Gokdemir, um professor de Londres, disse que vendeu um carro por 400 libras (US$546) para pagar o ingresso.

"Eu amo muito o Ozzy", disse ele à Reuters. "Quando passei por momentos difíceis na adolescência, eu ouvia Black Sabbath, e Ozzy me ajudou a superar muita coisa."

Lisa Meyer, que organizou uma exposição do Black Sabbath em Birmingham em 2019, disse que a banda construiu um legado duradouro ao oferecer uma alternativa mais pesada à Beatlemania e à música hippie dos anos 1960.

"Foi isso que realmente repercutiu entre os fãs, dando voz a essa raiva, ira e frustração, mas fazendo isso de uma forma realmente catártica", disse Meyer, co-fundadora do projeto Home of Metal, à Reuters.

Murais e faixas do Sabbath apareceram por toda a cidade, na região central da Inglaterra, cujas fábricas foram uma das influências para o som pesado da banda, com guitarras altas e distorcidas e vocais agressivos.

A extravagância deste sábado também inclui apresentações de Pantera, Gojira, Alice in Chains e do vocalista do Limp Bizkit, Fred Durst.

