Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas exibe rosto antes de emagrecer 20 kg

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino, mostrou seu rosto antes de iniciar seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

Influenciadora compartilhou a mudança no visual após perder 20 kg. Ela publicou a diferença ontem em um vídeo no TikTok.

Criadora de conteúdo comentou que também notou diferenças internamente. "Trouxe para cá para vocês verem a diferença do meu rosto, autoestima como muda. A gente volta a se reconectar conosco. Esse início nem faz parte do processo de lapidação que estou agora, isso foi realmente quando comecei, que estava bem acima do meu peso", explicou nos stories do Instagram.

Filha dos cantores revelou qual foi seu maior peso. "Cheguei a pesar 94 kg e tenho 1,74 m. Só para vocês terem noção, hoje eu peso 70 kg. Então, foi uma mudança de mentalidade surreal. Durante esse processo, tive 'reganho' de 4 ou 5 kg. Hoje, estou nesse novo plano alimentar, novo projeto comigo mesma", indicou.