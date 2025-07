'Power Couple Brasil' 7 entra na última semana; saiba como será a reta final do reality

Após a eliminação de Nat e Eike, o Power Couple Brasil 7 entrou em sua última semana. Na reta final, o reality show da Record contará com uma última eliminação de casal antes da grande decisão, que ocorre na próxima quinta-feira, 10.

Nesta sexta-feira, 4, o programa exibirá uma retrospectiva da eliminação de Nat e Eike, dando destaque ao jogo do casal eliminado ao longo de todo o programa. Já no sábado, 5, o top 4 participará de um último jantar entre os participantes.

As coisas começam a esquentar na segunda-feira, 7, quando o Power Couple realiza o seu último Quebra Power e coloca os quatro casais para lavarem roupa suja. Na terça-feira, 8, ocorre a última Super Prova dos Casais e, ainda no mesmo dia, a formação da última DR.

Na quarta-feira, 9, o último casal do Power Couple é eliminado e a grande final é montada com os três casais remanescentes. Na quinta-feira, 10, o público conhecerá a dupla vencedora do programa.

Os casais Adriana e Dhomini, Caroline e Radamés, Talira e Rafael e Rayanne e Victor continuam na disputa e sonham com o prêmio da sétima edição do programa.