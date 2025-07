Scooby mostra reencontro carinhoso entre Cíntia Dicker e filhos de Luana

Pedro Scooby, 36, recebeu no aeroporto os filhos Bem, 9, e Liz, 9, que vieram de Portugal para passar férias com a filha paterna.

O que aconteceu

Liz surpreendeu pela atitude extremamente carinhosa com a madrasta, Cíntia Dicker, 38. Assim que a viu ao longe à sua espera, a menina correu até ela e a abraçou efusiva, sendo imediatamente retribuída pela modelo.

Scooby e a esposa organizaram um jantar em família para receber os recém-chegados. "Para as boas vindas", legendou o pai coruja, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram, deixando claro que o cardápio da ocasião era comida japonesa.

Bem e Liz são frutos da relação do surfista com Luana Piovani, 48. Os gêmeos vivem em Cascais com a mãe, enquanto Scooby e Cíntia moram no Rio de Janeiro com a filha em comum, Aurora, 2, e o primogênito dele e de Luana, Dom, 13.