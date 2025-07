'O Agente Secreto' será exibido no Louvre e será lançado em 94 países

O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, será exibido neste sábado no Cinéma Paradiso Louvre, realizada ao ar livre no pátio do Museu do Louvre, em Paris.

O que aconteceu

A exibição contará com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux e do ator Wagner Moura, protagonista do filme. Ainda em julho, a produção terá pré-estreias em Portugal: no dia 23, no Cinema São Jorge (Lisboa), e no dia 25, no Cinema Trindade (Porto), com a participação do cineasta.

Nesta sexta também foi confirmado o lançamento em 94 países, abrangendo as Américas do Norte e Latina, Europa, Ásia e Oceania.

A informação foi divulgada pela MK2, responsável pela comercialização dos direitos internacionais da produção. Entre os mercados confirmados estão potências cinematográficas como China, Estados Unidos, México e Coreia do Sul, além de Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

A trajetória internacional de "O Agente Secreto" já inclui passagens pelo Festival de Cannes, onde conquistou quatro prêmios — melhor diretor, melhor ator (Wagner Moura), o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o "Art et Essai", concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai) —, e pelo Festival de Cinema de Sydney.

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas se vê envolvido em um cenário de tensão e mistério. O elenco ainda inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco e Hermila Guedes.

No Brasil, o filme chega oficialmente aos cinemas em 6 de novembro, com sessões antecipadas em setembro e outubro.