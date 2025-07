Nasa detecta cometa interestelar que cruzará o Sistema Solar em 2025

A Nasa identificou um cometa interestelar em passagem pelo Sistema Solar. Batizado como 3I/ATLAS, o corpo celeste deve atingir sua maior aproximação com o Sol em outubro, ao cruzar o espaço entre Marte e a Terra.

O que aconteceu

O cometa não oferece risco ao planeta. Segundo a agência espacial dos Estados Unidos, o 3I/ATLAS "não representa ameaça à Terra" e ficará a pelo menos 1,6 unidades astronômicas de distância — cerca de 240 milhões de quilômetros. Para efeito de comparação, a Lua está a cerca de 384 mil quilômetros do centro da Terra.

A descoberta ocorreu no Chile. O objeto foi detectado pela primeira vez em 1º de julho, por meio do telescópio ATLAS, localizado em Rio Hurtado, no Chile. O equipamento é financiado pelo setor de defesa planetária da própria Nasa.

O cometa se aproximava da constelação de Sagitário. Na ocasião da descoberta, ele já vinha em direção à Terra, a partir da direção da constelação de Sagitário.

Telescópios do mundo todo ajudaram a observar o corpo celeste. "Desde o primeiro relatório, observações anteriores à descoberta foram coletadas dos arquivos de três telescópios ATLAS, em diferentes lugares no mundo, e do (telescópio) Zwicky Transient Facility, no Observatório Palomar, em San Diego, Califórnia", informou a agência. "Essas observações 'pré-descoberta' remontam a 14 de junho", completou.

Essas análises ajudam a prever o percurso do cometa. Com os dados coletados por diferentes telescópios, cientistas conseguiram estimar com mais precisão o trajeto do 3I/ATLAS pelo Sistema Solar.

Rota do cometa cometa 3I/ATLAS ao passar pelo sistema solar Imagem: Reprodução/NASA/JPL-Caltech

Ele poderá ser visto até setembro. A expectativa é de que o cometa continue visível para telescópios até setembro. Em dezembro, depois de se afastar novamente do Sol, ele pode ser observado outra vez.

A maior aproximação com o Sol ocorre no fim de outubro. Segundo a Nasa, a aproximação máxima acontecerá em 30 de outubro, a uma distância de 1,4 unidades astronômicas — cerca de 210 milhões de quilômetros. Nessa data, ele estará "bem dentro da órbita de Marte".

* Com informações da Agência Estado.