Mãe do jornalista Pedro Bial morre após completar 101 anos

Susanne Bial, mãe de Pedro Bial, 67, morreu hoje, após completar 101 anos ontem.

O que aconteceu?

O apresentador publicou uma homenagem à mãe em seu Instagram. "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta", escreveu o jornalista.

A causa da morte não foi revelada.

Susanne era psicanalista e nasceu em 3 de julho de 1924, em Berlim. José Bial, filho de Pedro, é estudante de cinema e fez um documentário chamado "Oma" sobre a avó, lançado no Globoplay em comemoração aos seus 100 anos.

Ela homenageou o filho durante o programa Encontro, em 2023. "Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer em ser sua mãe, de ter chegado a essa idade e ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando, como você sempre tenta fazer. Desejo, meu filho querido, sucesso! Tenho certeza de que o melhor sempre será feito, como sempre foi seu desejo na vida."

No ano passado, Bial havia se emocionado ao relembrar que a mãe completaria 100 anos, no programa Conversa com Bial, com participação de Marília Gabriela e do filho, Theodoro Cochrane. "Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", confessou ele.