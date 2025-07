'Ao estilo Spielberg': Ator de novo 'Jurassic World' revela caos em set

O ator Jonathan Bailey, que interpreta o cientista Dr. Henry Loomis em "Jurassic World: O Recomeço", revelou detalhes de uma das cenas mais intensas do filme —um momento que ele define como "magia cinematográfica" e os "três minutos mais 'Spielbergianos' da minha vida"— fazendo uma referência a Steven Spielberg, o responsável por "Jurassic Park" original, de 1993.

A sequência envolveu jatos d'água, um barco em movimento turbulento e a participação de Scarlett Johansson. "Quatro jatos d'água, o barco balançando, Scarlett caindo e eu a puxando de volta. Caos total, mas do melhor tipo", descreveu Bailey em entrevista exclusiva enviada a Splash.

Segundo o ator, o diretor Gareth Edwards (de "Rogue One: Uma História Star Wars") estava imerso na ação, operando a cena pessoalmente. "Você sentia que fazia parte de algo grandioso", afirmou Bailey, elogiando o espírito colaborativo da equipe. "Todo mundo se entregou —maquiagem, cabelo, equipe técnica— todos encharcados e rindo. Era pura adrenalina."

A cena, que promete ser um dos grandes momentos de ação do filme, reforça o tom "épico e emocional" que a produção busca trazer à franquia.

Um sonho de infância realizado

Bailey não esconde seu entusiasmo ao falar sobre o projeto. "Comecei a ouvir rumores no final do ano passado sobre o retorno da franquia, e foi incrivelmente emocionante", revelou. Quando o diretor Gareth Edwards assumiu o comando, ele soube que o filme seria algo especial.

Sua paixão por "Jurassic Park" vem da infância. "Tinha cinco anos quando assisti ao primeiro filme —talvez uma escolha questionável dos meus pais na época", brincou. "Mas foi uma experiência quase espiritual. Aquele mundo de dinossauros, a trilha sonora de John Williams... tudo ficou gravado em mim."

Seu personagem, o Dr. Henry Loomis, é um cientista movido pela curiosidade e por uma visão mais ampla da natureza. "Ele não estuda somente fósseis; ele vê como tudo se conecta", explicou Bailey. "Há uma fome intelectual nele, mas também uma admiração emocional pelo mundo natural. Isso ressoou muito em mim."

O filme levanta questões profundas sobre ética científica e o papel da humanidade na natureza. "A pergunta central é: 'Só porque podemos, significa que devemos?'", disse Bailey. "Para os fãs da franquia e para quem ama a natureza, esse filme vai provocar arrepios e grandes reflexões."

As filmagens ocorreram em Tailândia, Malta e Londres, e Bailey descreveu a experiência como "um sonho". Na Tailândia, a equipe enfrentou chuvas torrenciais e deslizamentos, mas o espírito de equipe prevaleceu. "Ficamos em uma ilha para filmar em outra no dia seguinte. Parecia um acampamento de luxo, mas com muito caos —do melhor tipo!"

Em Malta, a equipe gravou cenas intensas em alto mar, incluindo uma sequência de ação com Scarlett Johansson (que interpreta Zora). "Estávamos num barco, sendo atingidos por jatos d'água, tentando resgatar o Skip [personagem interpretado por outro ator]. Foi pura adrenalina, e a Scarlett foi incrível."

Bechir Sylvain como Leclerc, Jonathan Bailey é Dr. Henry Loomis e Scarlett Johansson as Zora Bennett Imagem: Jasin Boland/Universal Pictures

Scarlett Johansson e a química no set

Bailey foi só elogios à colega de elenco. "Trabalhar com a Scarlett foi hilário. Ela tem um carisma e um humor natural que contagiam o set." Ele destacou a dinâmica entre seus personagens: "Zora e Henry vêm de lugares opostos —ela está pelo dinheiro, ele pela ciência—, mas descobrem que têm mais em comum do que imaginavam."

O ator também falou sobre a experiência de trabalhar com Gareth Edwards. "Ele é brilhante. Tem uma visão cinematográfica incrível, mas também sabe criar um ambiente leve e colaborativo." Bailey até brincou: "Disse a ele que seu próximo filme deveria ser uma comédia, porque seu senso de humor é selvagem!"

Dinossauros, efeitos práticos e CGI

O filme equilibra animatrônicos e efeitos digitais, e Bailey contou sobre sua cena favorita com Dolores, um dinossauro animatrônica. "Ela era tão real que parecia viva. Houve um momento em que Gareth tocou uma música linda durante a filmagem, e a cena ficou emocionante. Você podia até ouvir o responsável pelos movimentos respirando no traje."