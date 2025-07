Mãe de Neymar passa por rejuvenescimento facial; veja antes e depois

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, passou por um rejuvenescimento facial.

O que aconteceu

Médico explicou procedimento feito pela mãe do jogador de futebol. "Optei pelo tratamento com Fios de PDO, visando um lifting natural e estímulo de colágeno, além de alguns pontos com preenchedores (Ácido Hialurônico) e a Toxina Botulínica para amenizar as marcas de expressão", detalhou Karim Salman.

Especialista da JK Estética Avançada declarou que fez preenchimento nela. "No último retorno, realizei apenas alguns pontos de preenchimento, como nos lábios, nariz, mento e no sulco naso-geniano (bigode chinês). Assim, conseguimos manter uma aparência mais jovem com naturalidade", justificou.

De acordo com ele, o resultado final poderá ser visto em 15 dias. "Os resultados imediatos incluem lábios mais hidratados e com volume natural, além de uma pele mais firme. Em cerca de 15 dias, os efeitos das toxinas botulínicas e o preenchimento estarão totalmente visíveis."

Mãe de Neymar celebrou o antes e depois do procedimento. "Ela adorou o procedimento, desde o pré-atendimento até o resultado final. Respeitamos seus limites anatômicos e conseguimos manter um aspecto natural, exatamente o que ela buscava", completou o médico.