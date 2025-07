Luiza Ambiel grava vídeo de sexo com fã dentro de carro: Experiência safada

Luiza Ambiel, 53, revelou ter gravado um vídeo de sexo com um fã na cidade de Curitiba, capital do Paraná.

O que aconteceu

Segundo a modelo, a interação sexual entre eles se deu dentro de um carro. "Vivi uma experiência safada dentro do carro com um fã em Curitiba. Foi uma delícia sentir a adrenalina e o risco de ser surpreendida transando!", admitiu ela, em seu perfil pessoal no X (antigo Twitter).

Luiza publicou uma prévia da produção, que será disponibilizada na plataforma Privacy. "Perdida em Curitiba, Luiza?", indaga o homem, ao vê-la abrir a porta de seu carro. "Não, tô atrás de você", responde ela, provocante.

Embora seu parceiro de cena não mostre o rosto, tudo indica que se trate do fã curitibano Dennis Passos. Ambiel já havia anunciado, no fim de junho, que gravaria conteúdo adulto com o rapaz na capital paranaense.