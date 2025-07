Gracyanne Barbosa ousa com macacão rosa decotado e se compara a personagem

Gracyanne Barbosa, 41, investiu em um look ousado e se comparou a um personagem.

O que aconteceu

Influenciadora ousou com um macacão decotado rosa. Ela desfilou com a peça ontem, durante treino de musculação.

Ex-BBB postou mais detalhes do look nos stories do Instagram. Hoje, a musa ainda brincou e se comparou à Pantera Cor-de-Rosa.

Personagem surgiu em 1963, na abertura do filme "The Pink Panther". O sucesso foi tamanho que levou à criação do desenho animado, que teve mais de 120 episódios.