Ferver água no micro-ondas pode causar explosão? A Ciência responde

Histórias que alertam sobre o perigo de ferver água no micro-ondas pelo risco de explosões e queimaduras severas circulam aos montes em redes sociais. A verdade, segundo especialistas ouvidos por Tilt, é que não há tanta razão para exagerar na dose de preocupação. Contudo, a ciência recomenda alguns cuidados.

Isso porque, no micro-ondas, há o risco de a água sofrer um superaquecimento acima da temperatura de ebulição (em torno de 100 graus Celsius ao nível do mar) sem criar as tradicionais bolhas que nos alertam sobre o líquido quente.

"Nesse aparelho, a água esquenta ao absorver ondas eletromagnéticas com frequência em torno de 2,45 GHz, processo durante o qual é possível que ela atinja um estado de superaquecimento, com temperatura que supera a de ebulição, sem que ocorra a transição de fase da água líquida para o vapor d'água", explica Roberto Baginski, professor do departamento de física do Centro Universitário FEI.

"Ferver água no micro-ondas pode ser perigoso em circunstâncias que são, felizmente, pouco comuns", acrescenta.

Afinal, quando então é perigoso?

Assim, qualquer perturbação, como agitar um pouco o recipiente, colocar uma colher dentro dele ou adicionar açúcar, um saquinho de chá ou café solúvel, pode fazer a água passar subitamente do estado líquido para o de vapor, dando a impressão de uma explosão, capaz de realmente causar queimaduras graves em quem estiver por perto, explica Baginski.

Essas condições especiais mencionadas pelo professor incluem:

Esquentar o líquido por períodos longos demais (acima de um minuto e meio) .

Usar recipientes muito lisos - por incrível que pareça, a presença de defeitos como riscos ou pequenas imperfeições nas paredes internas ou até sujeiras (ok, essa parte é nojenta) favorecem a formação de bolhas, impedindo que a água ferva. Isso evita o superaquecimento.

Cuidados que devemos adotar

Evite reaquecer qualquer líquido sem sua retirada do micro-ondas após uma primeira etapa de aquecimento. "Nesse caso, a primeira etapa faz os gases dissolvidos na água serem liberados, o que impede a formação de bolhas de fervura durante o reaquecimento", explica Baginski. A pessoa pode então não perceber que líquido está muito quente e se queimar.

Está em dúvida se um líquido pode estar superaquecido? Deixe que ele resfrie dentro do micro-ondas, com a porta fechada, por alguns minutos. A temperatura diminuirá o suficiente para evitar a explosão.

A ciência do micro-ondas

A radiação eletromagnética do micro-ondas não transmite calor ao contrário de um aquecimento em um fogão convencional, em que o calor absorvido pela panela é transmitido pela água, que também o absorve, causando vibração molecular.

A energia do aparelho é absorvida pela molécula de água, causando uma vibração intensa que, aí, sim, provoca a produção de calor. Em ambos os casos, a tendência é que a água atinja a temperatura de cerca de 100 graus Celsius (ao nível do mar), passando do estado líquido para o gasoso. A não ser que existam as tais "condições especiais" destacadas no início do texto.

Micro-ondas e a radiação

Além do medo de criar líquidos explosivos, muita gente - especialmente em tempos de fake news - têm evitado usar o micro-ondas com receio de que sua radiação seja nociva e traga problemas para a saúde.

"Trata-se de uma radiação eletromagnética de baixa frequência, que não tem capacidade de sair do contorno do forno", afirma Alcindo A. Dos Santos, professor do Instituto de Química da USP (Universidade de São Paulo). "Se por acaso isso estiver acontecendo é porque o equipamento específico está com defeito e deve ser consertado ou descartado."

Como testar a segurança do micro-ondas?

Santos sugere começar ligando o micro-ondas na potência máxima por alguns segundos (pode estar vazio ou com um recipiente de água dentro dele).

Pegue, então, uma lâmpada solta (atenção! Ela não deve jamais estar conectada a uma tomada, fio de luz ou cabo que forneça energia) e a aproxime das mediações externas do equipamento - que estará com a porta fechada, em funcionamento.

Se a lâmpada mostrar sinais de acionamento, acender, é sinal de problemas. Outra possibilidade (embora mais complexa) é fazer o mesmo com um antigo papel de fax, que é termosensível. Observou marcas escuras no papel? Há vazamento de radiação.

"Apesar de existirem muitos boatos e histórias ao redor do tema, o forno de micro-ondas é muito seguro - até porque ele está dentro das cozinhas há muito tempo. Se houvesse algum indício de problemas que pudessem acarretar falta de segurança para a saúde, ele não seria mais tão utilizado", conclui Santos.