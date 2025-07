Em aniversário de Isabeli Fontana, Di Ferrero posta vídeo íntimo

Di Ferrero, 40, parabenizou sua esposa, Isabeli Fontana, pelo aniversário de 42 anos.

O que aconteceu

Cantor homenageou a mulher em seu aniversário. Ele fez uma dedicatória para ela hoje em seu perfil no Instagram.

Além de compartilhar cliques com a supermodelo, mostrou um momento íntimo. O vocalista do NX Zero exibiu um vídeo em que as amigas da atriz tiravam farpas de seu bumbum.

Di Ferrero se declarou para Isabeli Fontana: "Feliz aniversário, amor da minha vida". A aniversariante reagiu carinhosamente: "Você me faz tão bem, sempre está do meu lado, esse amor é a coisa mais importante da minha vida. Te amo".