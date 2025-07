Dani Souza rebate piadas por aparência de Dentinho: 'Ele é lindo'

Dani Souza, 44, rebateu críticas e piadas à aparência de seu marido, Dentinho, 36, e afirmou que o jogador é um homem "lindo".

O que aconteceu

Souza abordou o assunto durante participação no podcast Festa da Firma. Ao ser questionada sobre qual foi seu "melhor projeto de investimento", ela brincou que foi o marido.

Dani destacou que quando iniciou o relacionamento com Dentinho muita gente apontou suposto interesse financeiro de sua parte por causa da aparência do atleta. "Eu vi investimento nele... Que a gente brinca, porque todo mundo fala, né, que quando eu comecei a namorar com ele, que ele era feio, aquela coisa toda, mas ele é lindo, meu marido está lindo".

A ex-panicat contou que o próprio jogador diz que a esposa "teve visão do futuro" ao casar com ele. "O que a gente criou, a nossa família, é minha maior riqueza. A gente deu certo", afirmou a famosa.

Dani Souza e Dentinho estão casados desde 2012. Eles são pais de Bruno Lucas, 10, e das gêmeas Rafaella e Sophia, 8.