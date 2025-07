'Condições bárbaras' e larvas na comida: como é a prisão onde Diddy está

O rapper Sean "Diddy" Combs, 55, foi condenado por duas acusações de transporte com fins de prostituição em dois casos envolvendo duas ex-namoradas. Cada um deles pode levar a uma condenação de dez anos. Com o pedido de fiança negado pelo juiz, Diddy irá permanecer preso enquanto aguarda a definição da sentença —ela deve ser definida até outubro. A cadeia onde ele está é conhecida por "condições bárbaras".

O que aconteceu

Rapper voltará à prisão onde está há quase dez meses. O Centro Metropolitano de Detenção (ou MDC, na sigla em inglês) fica no Brooklyn, em Nova York (EUA). Segundo o portal oficial da prisão, ela abriga homens e mulheres e, atualmente, conta com 1.190 detentos.

Nos últimos anos, o MDC tem enfrentado uma série de problemas. Além de uma persistente falta de funcionários, quedas de energia e larvas na comida dos detentos são registradas na penitenciária.

MDC Brooklyn, prisão em que P. Diddy está desde o final do ano passado Imagem: Divulgação/Departamento de Prisões dos EUA

Durante um julgamento em janeiro do ano passado, um juiz federal de Manhattan chamou as condições do MDC de "tragédia contínua". Já em agosto de 2024, outro juiz disse que converteria a pena de nove meses de prisão de um réu mais velho em prisão domiciliar se ele fosse enviado ao MDC, citando as "condições perigosas e bárbaras" da prisão.

O Departamento de Prisões dos EUA, que opera o MDC, disse em comunicado que estava empenhado em "esforços intensivos para melhorar as condições do MDC Brooklyn". A agência disse que confiscou drogas, armas e outros contrabandos durante uma varredura de vários dias na prisão em outubro e novembro do ano passado.

O MDC é conhecido por ter um histórico violento. Logo após a prisão de Diddy, os promotores anunciaram acusações criminais contra nove detentos por crimes como agressão, tentativa de assassinato e assassinato em episódios que aconteceram nos meses anteriores à chegada do cantor ao centro.

Segundo a defesa de Diddy, o cantor foi alojado em "uma parte muito difícil do MDC", onde houve registro de brigas. Em um documento judicial de novembro de 2024, a equipe alegou que os frequentes lockdowns na instalação prejudicava a capacidade de Diddy de se preparar para o julgamento.

Câmeras de segurança flagram uma das brigas que ocorreram no MDC Imagem: Reprodução/YouTube/CBS New York

Os advogados, no entanto, elogiaram a equipe da prisão, que teria facilitado o acesso da defesa ao cantor durante o julgamento. "Apesar das condições terríveis no MDC, quero agradecer às pessoas boas que trabalham lá", disse a advogada de defesa Teny Geragos à imprensa após o veredito.

Prisão já recebeu traficantes sexuais condenados, como a socialite britânica Ghislaine Maxwell e o cantor R. Kelly. O empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried também já cumpriu pena no local. Hoje, o MDC abriga Luigi Mangione, acusado de matar um executivo de seguro de saúde em dezembro de 2024.

Relembre o caso

Diddy foi preso inicialmente sob a acusação de administrar um esquema criminoso. O esquema envolvia tráfico sexual, obstrução da justiça, fraude e coerção. O julgamento começou no dia 12 de maio e entrou em sua fase final na semana passada. O cantor escolheu não depor, mas sempre se declarou inocente de todas as acusações desde a sua prisão, em setembro de 2024.

A cantora Cassie, ex-namorada de Diddy, entrou com um processo civil contra ele em novembro de 2023. Cassie afirmou que sofreu violências e abusos durante a relação, além de relatar que as chamadas "freak-offs" —como eram apelidadas as orgias organizadas por Diddy, frequentemente regadas a drogas e álcool— se tornaram parte central da sua vida. O caso foi encerrado com um acordo de 30 milhões de dólares (mais de R$ 162 milhões na cotação atual).

Sean "P. Diddy" Combs e Cassie Ventura, sua ex-namorada Imagem: Reprodução

Segundo a promotoria, cantor usou violência, controle financeiro e ameaças para manipular suas namoradas. Ele as levava a sessões de sexo fisicamente extenuantes com homens contratados. Durante as festas, Diddy se masturbava e filmava.

A sentença final de Diddy deve ser anunciada em 3 de outubro. O rapper pode ser condenado a cumprir até 20 anos de prisão pelas duas acusações em que foi considerado culpado.

Diddy enfrentava acusações de tráfico sexual e conspiração para extorsão. A absolvição destas acusações foi considerada uma vitória pela defesa do rapper, já que as mesmas poderiam levá-lo à prisão perpétua.

*Com informações da Reuters e do Estadão Conteúdo