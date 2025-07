Boninho estreia no SBT com anúncio de novo The Voice: 'Inscrições abertas'

Boninho, 63, fez sua primeira aparição na tela do SBT após fechar parceria com a emissora paulista.

O que aconteceu

O ex-diretor global apareceu de surpresa hoje no Fofocalizando, para anunciar a abertura das inscrições do novo The Voice Brasil no canal. "Estou aqui para falar do The Voice e as inscrições estão abertas. Então é correr para lá, porque são super limitadas. E é fácil: cantar uma música que você sabe bem, contar um pouco da sua história... Te esperamos lá!", declarou ele, em VT exibido no vespertino.

Após 11 anos na Globo, o talent show musical passará a ser produzido agora pelo SBT. A data de estreia da nova temporada ainda não foi confirmada, mas cogita-se que deva acontecer neste segundo semestre do ano.

Tiago Leifert, 45, será o apresentador desta retomada do formato. Ele chegou a exercer essa função anteriormente na Globo, entre 2012 e 2021, até ser substituído por Fátima Bernardes, 62.