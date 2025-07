Banda britânica Oasis inicia turnê de retorno em Cardiff

Por Paul Sandle

CARDIFF (Reuters) - O Oasis, a maior banda de rock britânica da década de 1990, inicia sua turnê de reunião em Cardiff nesta sexta-feira, reunindo os irmãos Gallagher pela primeira vez em quase 16 anos.

A banda, cujos sucessos "Live Forever" e "Wonderwall" ajudaram a definir o "Britpop", anunciou os shows há quase um ano, dando início a um frenesi por ingressos.

O guitarrista, principal compositor e vocalista Noel Gallagher, 58 anos, disse à rádio talkSPORT na semana passada que a banda estava "soando muito bem" nos ensaios.

"É isso, não há como voltar atrás", disse ele.

O grupo, cujo álbum de estreia "Definitely Maybe" foi lançado há 31 anos, se separou em 2009 quando Noel disse que não poderia mais trabalhar com seu irmão mais novo, Liam.

As farpas continuaram, mas os fãs ainda esperavam que a banda voltasse.

"O que torna a reunião do Oasis especial é o que torna qualquer reunião especial: tem que ser algo que as pessoas realmente queiram e algo que as pessoas pensaram que nunca veriam. E o Oasis preenche esses dois requisitos", disse o jornalista musical Mark Sutherland à Reuters.

Muitos fãs esperaram por horas em filas on-line para comprar ingressos no ano passado, apenas para descobrir que os preços haviam subido quando finalmente tiveram a chance de comprá-los.

O órgão de fiscalização da concorrência do Reino Unido lançou uma investigação sobre a Ticketmaster por causa da venda, incluindo o uso de "preços dinâmicos" para aumentar o custo para os fãs no último minuto.

Mas o foco agora está na apresentação, na qual os Gallaghers terão a companhia do membro original Paul "Bonehead" Arthurs, bem como de Gem Archer e Andy Bell.

Joey Waronker, que já tocou com Beck e R.E.M., estará na bateria.

O álbum "Definitely Maybe", lançado em 1994, foi um marco do "Britpop", uma reação brilhante e com guitarra à música grunge dos EUA.

Sua continuação, "(What's the Story) Morning Glory?", com os hinos "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", foi o álbum mais vendido da década de 1990 no Reino Unido e o grande avanço da banda nos Estados Unidos.

Depois de fazer dois shows em Cardiff, a turnê Oasis Live '25 continuará na cidade natal dos Gallaghers, Manchester.

A turnê continua no Reino Unido e Irlanda, seguida de shows na América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália.

(Reportagem de Paul Sandle e Sarah Mills)