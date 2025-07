Ator de 'The Office' abandona carreira de comediante: 'Persigo algo maior'

Craig Robinson, 53, anunciou que está abandonando a carreira de humorista.

O que aconteceu

O ator justificou sua decisão no fato de estar em busca de "algo maior". "Eu só quero que vocês ouçam de mim. Estou saindo da comédia, e não é por nada. Tem sido uma carreira incrível, e vocês todos [fãs] têm sido incríveis e maravilhosos. Mas estou perseguindo algo maior. Então, muito obrigado. Eu amo vocês todos. Fiquem ligados!", anunciou ele, por meio de um vídeo publicado no Instagram.

Robinson também pediu conselhos para iniciar um pequeno negócio. "Parece que ter um sonho e construir um negócio com seus amigos são coisas muito diferentes. Eu não posso entrar em detalhes, mas qualquer ajuda é bem-vinda", declarou, em outro post.

Ele é conhecido pelo papel de Darryl Philbin na versão estadunidense de "The Office" (NBC). A obra foi uma adaptação do formato britânico homônimo e ganhará em breve uma continuação, intitulada "The Paper".