Antes de morrer, McMahon aprovou escolha de Downey Jr. para Dr. Destino

Julian McMahon, intérprete do Doutor Destino nos filmes "Quarteto Fantástico" (2005) e "Quarteto Fantástico: O Surfista Prateado" (2007), morreu no último dia 2 de julho, de câncer. Antes, ele comentou sobre a Robert Downey Jr. viver o vilão nos novos filmes da Marvel.

É o Robert, sabe? O que mais dizer? Seu trabalho sempre falou por si. Um talento extraordinário; acompanho sua carreira com admiração. Julian McMahon, em entrevista ao ScreenRant

McMahon também revisitou sua experiência como Doutor Destino nos primeiros filmes de "Quarteto Fantástico". "Na época, estávamos descobrindo o tom certo - seria infantil, familiar, cômico ou dramático? Buscávamos esse equilíbrio durante as filmagens."

Sobre a evolução do gênero, ele destacou as melhorias. "Hoje há mais liberdade criativa. Com as múltiplas abordagens possíveis, podemos explorar novas facetas dos personagens. E com Robert Downey Jr. - um dos maiores talentos da nossa geração - e os recursos atuais, o resultado será extraordinário."