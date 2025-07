Wolf Maya relembra demissão da Globo, dez anos atrás: A TV tem saudade de mim

Wolf Maya falou sobre sua saída da Rede Globo. Ele foi demitido da emissora há dez anos, em 2015. "Tenho saudade da televisão e ela tem saudade de mim", disse em entrevista ao canal do Youtube da Veja.

Segundo o diretor, ele recebe mensagem de espectadores solicitando sua volta. "Quando [meus trabalhos] voltam [ao ar], recebo uma chuva de elogios e cumprimentos."

Ele ainda afirmou que ficou na Globo por mais tempo do que esperava. "Eu planejei meus 30 anos de TV Globo. Entrei lá com menos de 30 e saí com 60. Já era para ter saído antes."

Wolf Maya dirigiu novelas como Elas Por Elas, A Viagem e Senhora do Destino. Seu último trabalho na Globo foi I Love Paraisópolis.