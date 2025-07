Wanessa fala sobre relação com Dado após término: 'Não fecho a porta'

Wanessa Camargo, 42, falou sobre sua relação com Dado Dolabella, 44, após a separação.

O que aconteceu

A cantora contou que os dois seguem amigos depois do término. "Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, a gente ficou indo e voltando, mas não fecho a portinha, porque acho que ainda temos coisas para resolver", afirmou.

Wanessa não descartou a possibilidade de uma reconciliação com Dado. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. A gente se fala, a gente se vê, então se for para ficar juntos, a gente tem que resolver algumas coisas, principalmente agora", disse no podcast "Bagaceira Chique", com Luciana Gimenez.

Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, se a gente resolver voltar, tudo bem. Wanessa Camargo

Apesar da possibilidade de reconciliação, ela colocou sua família e carreira em primeiro lugar. "Estou precisando agora, depois de um ano que foi muito difícil, focar nos meus filhos, no meu trabalho e em mim, passei por um desafio muito grande", comentou.

Wanessa ainda recordou que a reaproximação com Dado, depois de quase 20 anos de seu primeiro namoro, foi inesperada. "É uma história que foi muito mal resolvida lá atrás. Foi muito louco como nos encontramos, no meio da rua, do nada", contou.