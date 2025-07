Viúva de Gal Costa é condenada a indenizar artista plástica

Wilma Petrillo, 75, viúva de Gal Costa, foi condenada a indenizar em R$ 10 mil por danos morais a artista plástica e empresária Daniela Cutait. Além disso, terá que arcar com cerca de R$ 2.500 em danos materiais.

Splash tenta contato com a defesa de Wilma Petrillo. O espaço segue aberto.

O que aconteceu

Cutait vendeu um imóvel no Jardim Paulista, em São Paulo, para Gal Costa, em julho de 2020. A cantora morou na residência com a mulher, Wilma Petrillo, até o seu falecimento, em 2022.

Segundo a artista plástica, a titularidade das contas de energia e gás não foram transferidas de seu nome por quase três anos. Daniela teria começado a receber cobranças das empresas responsáveis pelo fornecimento de gás e energia.

Ela solicitou a transferência de titularidade por várias vezes — o que a viúva de Gal teria se recusado a cumprir. A artista plástica arcou com uma dívida de energia no valor de R$ 2.499,57 para, assim, poder solicitar o desligamento da energia da residência, além de uma conta de gás de R$ 44,19. A transferência de titularidade das contas de energia foi realizada, mas as contas de gás seguem em nome de Daniela Cutait.

A defesa de Cutait pediu o pagamento dos valores das contas (R$ 2.543,76) por danos materiais, além da indenização de R$ 20 mil por danos morais e pelo desgaste emocional causado à artista plástica. Também foi requerido, em tutela de urgência, que Wilma trocasse a titularidade da conta de gás.

Em decisão a qual Splash teve acesso, a 33ª Vara Cível de São Paulo condenou Petrillo a ressarcir os valores pagos por Daniela, além de fixar o pagamento de R$ 10 mil por danos morais. O juiz Douglas Recco Ravacci reconheceu que a viúva da cantora permaneceu no local após a venda e impediu a regularização das contas de consumo, gerando prejuízos e transtornos à nova proprietária.

A sentença ainda ordena que Wilma providencie a transferência da titularidade da conta de gás em até 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300, limitada a R$ 6 mil.

Retratação foi feita, mas sumiu

Ainda em 2023, Petrillo se retratou por dizer no X que Cutait "vivia pendurada nos maridos que certamente honram suas contas", mas a publicação não está mais disponível. Ela também foi condenada a excluir as publicações e foi proibida de citar Cutait.