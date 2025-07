Por que vereadora de SP quer declarar Kanye West 'persona non grata'?

A vereadora de São Paulo Zoe Martínez (PL) protocolou um projeto de decreto legislativo para declarar o rapper Kanye West "persona non grata" na capital paulista. A medida foi tomada após o artista anunciar que fará um show na cidade em novembro desse ano. Ainda não há detalhes sobre preços ou o local onde o evento será realizado.

A justificativa, segundo Martínez, seria a de que West flerta com o nazismo, já que é autor da música "Heil Hitler", uma referência ao ditador nazista Adolf Hitler. O projeto foi protocolado ontem, segundo relatório da Câmara Municipal.

Não vamos tolerar de jeito nenhum que artistas que flertam com o nazismo ou propagam discursos de ódio tenham espaço aqui. São Paulo é terra de respeito, diversidade e memória. Lar de famílias que fugiram dos horrores do regime nazista.

Zoe Martínez, vereadora de São Paulo

O que diz Martínez?

Música exalta nazismo. Em justificativa para o projeto de decreto, Martiz escreve que música "exalta símbolos e figuras diretamente associados ao regime nazista e ao maior genocídio da história contemporânea."

E pode "banalizar violência". A vereadora ainda aponta que o título da canção é uma expressão que "representa a saudação oficial do regime nazista" e que o regime foi "responsável pela morte de milhões de judeus, além de perseguições e assassinatos sistemáticos de opositores políticos."

Promover ou trivializar tais símbolos e expressões constitui não apenas um atentado à memória das vítimas, mas também um perigoso incentivo à banalização da violência.

Trecho de projeto de Zoe Martínez

São Paulo é uma cidade "diversa". No documento, Martínez ainda afirma que West faz apologia ao nazismo e que isso não condiz com a realidade da capital.

São Paulo, uma das cidades mais diversas e acolhedoras do mundo, não pode se calar diante de manifestações que atentam contra os valores democráticos e os direitos humanos. Permitir que um agente público ou cultural cometa, sem consequências, atos que glorifiquem ou minimizem esse regime é um desserviço à memória histórica e uma afronta aos compromissos civilizatórios que sustentam nossa democracia.

Trecho de projeto de Zoe Martínez

Tornar West persona não grata é ato "simbólico e político". Para a vereadora, projeto teria como intuito mostrar "o repúdio institucional do Município de São Paulo à glorificação de ideologias totalitárias e genocidas."

Austrália cancelou visto de West. Não é apenas Martínez que tomou medidas contra o cantor. O governo da Austrália anunciou ontem que cancelou o visto do rapper pela música "Heil Hitler". O ministro do Interior, Tony Burke, disse que West tem família na Austrália e era um visitante de longa data antes do cancelamento do visto. O cantor se casou com Bianca Censori, uma arquiteta australiana, em dezembro de 2022.

Não precisamos disso na Austrália.

Tony Burke, Ministro do Interior

Polêmica com música

Canção foi lançada no dia 8 de maio. Ela acumulou milhões de visualizações no X, a rede social de Elon Musk. O videoclipe foi publicado no aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. A canção termina com um discurso do ditador nazista.

Plataformas removeram música. Segundo um comunicado citado pela emissora americana NBC News, o YouTube decidiu "remover o conteúdo" em questão. No mesmo sentido se pronunciou o Reddit. "O ódio e o antissemitismo não têm lugar no Reddit", declarou um porta-voz da rede social. Spotify e Apple Music também removeram a faixa.

*Com informações da AFP e Reuters.