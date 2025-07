Terry Crews chora ao falar de 'Cidade de Deus': 'Mudou minha vida'

O ator norte-americano Terry Crews compartilhou nesta quarta-feira, 2, um vídeo em seu perfil no Instagram no qual recebe um presente para lá de especial - um pôster de Cidade de Deus autografado por Fernando Meirelles, diretor do longa brasileiro.

A memorabilia foi dada pela produtora brasileira O2 Filmes, responsável pela produção do longa de Meirelles, em uma visita recente do ator ao Brasil. "Eu sou o seu fã", escreveu o diretor.

O artista, apaixonado pelo filme, se emocionou com a lembrança e chegou até mesmo a chorar ao falar sobre o seu carinho por Cidade de Deus.

"Esse é um dos filmes que fizeram com que eu me apaixonasse pelo País. Quando vi esse filme, pensei ‘Eu tenho que ir para lá’", revelou o astro de Todo Mundo Odeia o Chris. "Muito obrigado".

Em suas redes sociais, Crews voltou a agradecer. "Eu fiquei emocionado. Chorei. Aquele filme mudou a minha vida. Ele despertou meu amor pela cultura brasileira, pelo seu povo, e foi um dos principais motivos pelo qual decidi seguir o caminho de contar histórias e do cinema", escreveu na postagem.

"Foi um encontro emocionante, marcado pela admiração mútua e pelo poder do cinema de conectar pessoas de diferentes partes do mundo", afirmou a O2 na publicação. Na ocasião, o ator estava fazendo filmagens no Brasil para uma campanha publicitária de uma empresa de marketing place.