"Superman" retorna às telonas com "bondade, cães voadores e batalhas espaciais"

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Vestir a famosa capa vermelha pela primeira vez no novo filme "Superman" deu ao ator David Corenswet um grande impulso de confiança.

Relativamente novato, Corenswet segue os passos de Christopher Reeve e, mais recentemente, de Henry Cavill, assumindo o papel de Clark Kent e Super-Homem no novo filme, que foi lançado com um evento de fãs no tapete vermelho em Londres na quarta-feira.

"Quando a capa é vestida, ela realmente une tudo. Quando você sai com ela fluindo atrás de você, você sente: 'Sim, estou bem, vou me sair bem'", disse Corenswet, cujos créditos de atuação incluem as séries de TV "The Politician" e "Hollywood" e os filmes "Twisters" e "Pearl".

"Superman" oferece o primeiro vislumbre da visão do diretor James Gunn para o remake do Universo DC (DCU) na Warner Bros.

O cineasta de "Guardiões da Galáxia", que também escreveu o roteiro de "Superman", disse que queria combinar elementos dos quadrinhos e do mito do Superman no cinema.

"Meu 'Super-Homem' é sobre, sabe, em um mundo onde há tanta maldade e tantas coisas mesquinhas acontecendo, o Super-Homem, que muitas vezes pode ser visto como antiquado ou sincero demais, gentil demais, ele é essas coisas. Acho que essa é a coisa mais rebelde que você pode ser nos dias de hoje", afirmou Gunn.

"É um filme sobre bondade. Mas tudo se passa nesse universo com monstros gigantes, cães voadores, robôs, batalhas espaciais e tudo mais."

A atriz de "Maravilhosa Sra. Maisel" Rachel Brosnahan assume o papel de Lois Lane e o ator de "Nosferatu" e "X-Men" Nicholas Hoult, interpreta Lex Luthor.

Hoult também se inspirou nas histórias em quadrinhos para interpretar o icônico vilão.

"Por exemplo, ao ler 'All-Star Superman', Lex realmente se orgulha de ser o melhor humano alfa e, portanto, eu realmente queria trazer esse tipo de energia", disse Hoult.

Brosnahan disse que suas antecessoras no papel estabeleceram um padrão elevado. A visão de Gunn para o filme foi o que o diferenciou dos filmes anteriores, disse ela.

"Acho que o conhecimento e o amor de James por esses personagens e as diferentes aventuras em que ele os leva, com os diferentes amigos com quem ele os leva, meio que inerentemente traz isso para os dias atuais", declarou Brosnahan.

"Superman" tem seu lançamento nos cinemas brasileiros em 10 de julho.