Sheila Mello comenta amizade com esposa de Jacaré: 'Chama-se maturidade'

Sheila Mello, 46, comentou a repercussão da revelação de que já teve um affair com Jacaré, 52, seu ex-colega na banda É o Tchan!.

O que aconteceu

A dançarina criticou aqueles que estranham ela ter uma boa relação com Gabriela Mesquita, atual companheira de Jacaré. "Quando nos conhecemos, ela já sabia desse capítulo antigo da nossa vida — e, ao invés de um desconforto, nasceu uma amizade, uma liberação, nasceu um lugar de conversas que nos faz crescer. Sobre vida, sobre filhos, sobre relacionamento... Isso tem nome: chama-se maturidade", alfinetou a loira, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Sheila acrescentou que, da mesma forma, mantém uma excelente relação com seu ex-marido, o nadador Fernando Scherer, 50. "Maturidade é você olhar para as suas relações e ver que podem acontecer transformações. Às vezes elas [relações] nascem num lugar e com o tempo ocupam outro lugar, totalmente diferente. É assim com o Jacaré, é assim com o Fernando, o pai da minha filha [Brenda, 11]. E é assim que eu escolhi para a minha vida: pegar pessoas que fizeram parte do passado de uma forma e colocá-las, com muito respeito, hoje no meu presente."

Ela admitiu recentemente que viveu um romance com Jacaré no passado. "É a primeira vez que eu falo: já, já tivemos um affair sim. Tivemos um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento", comentou ela, em entrevista ao podcast Papagaio Falante (YouTube).