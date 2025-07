Sean "Diddy" Combs volta à prisão do Brooklyn enquanto aguarda sentença

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Apesar de ter sido declarado inocente das acusações mais graves em seu julgamento por tráfico sexual, Sean "Diddy" Combs passará meses aguardando a sentença em uma prisão do Brooklyn notoriamente violenta e com falta de pessoal, onde o magnata da música tem vivido por quase dez meses.

Combs, 55 anos, está detido no Centro Metropolitano de Detenção (MDC) desde sua prisão em setembro de 2024. A instalação, que também já prendeu traficantes sexuais condenados, como a socialite britânica Ghislaine Maxwell e o cantor de rhythm and blues R. Kelly, está muito longe das luxuosas mansões de Los Angeles e Miami que Combs chamava de lar até o ano passado.

Depois que o veredicto foi lido na quarta-feira, os advogados de Combs pediram ao juiz distrital Arun Subramanian que o libertasse com uma fiança de US$1 milhão antes de sua sentença, que deverá ocorrer em outubro.

Suas esperanças de voltar para uma dessas casas e para o abraço de sua família depois de ser inocentado das acusações mais graves foram logo frustradas. O juiz negou o pedido de fiança de Combs, citando provas de seu comportamento violento apresentadas durante o julgamento.

Nos últimos anos, o MDC tem sido atormentado por uma persistente falta de pessoal, quedas de energia e larvas na comida dos detentos. Duas semanas após a prisão de Combs, os promotores anunciaram acusações criminais contra nove detentos do MDC por crimes como agressão, tentativa de assassinato e assassinato na instalação nos meses anteriores à chegada de Combs.

Em janeiro do ano passado, um juiz federal de Manhattan se recusou a ordenar a detenção de um homem acusado de crimes relacionados a drogas enquanto aguardava julgamento no MDC, chamando as condições do local de "tragédia contínua".

Em agosto passado, outro juiz disse que converteria a pena de nove meses de prisão de um réu mais velho em prisão domiciliar se ele fosse enviado ao MDC, citando as "condições perigosas e bárbaras" da prisão.

O Departamento de Prisões dos EUA, que opera o MDC, disse em um comunicado que estava empenhado em "esforços intensivos para melhorar as condições do MDC Brooklyn". A agência disse que confiscou drogas, armas e outros contrabandos durante uma varredura de vários dias na prisão em outubro e novembro passados.

Durante o julgamento de oito semanas, agentes federais transportaram Combs de e para o tribunal na Baixa Manhattan todos os dias a partir da instalação no Sunset Park do Brooklyn, que também abrigava o ex-empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried e Luigi Mangione, acusado de matar um executivo de seguro de saúde.

Desde então, Bankman-Fried foi transferido para uma prisão de baixa segurança na Califórnia e está recorrendo de sua condenação por fraude e sentença de 25 anos. Mangione se declarou inocente das acusações de assassinato.

Na quarta-feira, um júri considerou Combs inocente das acusações de tráfico sexual e extorsão, poupando-o de uma possível sentença de prisão perpétua, mas o condenou por duas acusações de transporte para prostituição que podem levá-lo à prisão por vários anos. Ele havia se declarado inocente de todas as acusações.

O advogado de defesa de Combs Marc Agnifilo disse no tribunal na quarta-feira que Combs foi alojado em "uma parte muito difícil do MDC", onde houve brigas. Sua advogada Alexandra Shapiro disse em um documento judicial de novembro de 2024 que os frequentes lockdowns na instalação prejudicava a capacidade de Combs de se preparar para o julgamento.

Na quarta-feira, os advogados de Combs elogiaram a equipe do MDC, que, segundo eles, facilitou seu acesso a ele durante o julgamento.

"Apesar das condições terríveis no MDC, quero agradecer às pessoas boas que trabalham lá", disse a advogada de defesa Teny Geragos aos repórteres após o veredicto.