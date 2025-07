Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4 a 12/7

Ivan revela a Raquel que Fátima roubou a mala de dólares. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta-feira, 4 de julho

Ivan omite para Mário Sérgio que conhece César. Bartolomeu aconselha Ivan a focar no trabalho e na viagem. Ivan diz a Raquel que ela se arrependerá muito por cada acusação que fez a ele. Cecília se oferece para ajudar Celina a se desvencilhar da dependência financeira de Odete. Tiago avisa a Fernanda que precisa conversar com André. Marco Aurélio contrata Mário Sérgio como diretor da TCA. Ivan nota a fragilidade de Freitas e o convida para sair, descobrindo que Marco Aurélio conseguiu a mala de um milhão de dólares de volta. Ivan afirma a Raquel que Maria de Fátima pegou os dólares e devolveu para Marco Aurélio.

Sábado, 5 de julho

Poliana fica preocupado com o estado de Raquel. Gilda reconhece Olavo e conta a Pascoal que o responsável por seu atropelamento estava na piscina da hípica com César. Heleninha e Ivan perdem o voo para Roma. Após enfrentar Marco Aurélio, Aldeíde pede demissão. Poliana fica nervoso no dia do casamento de Aldeíde. Aldeíde e Laudelino se casam e vão para Portugal. Pascoal e Gilda veem Maria de Fátima com César.

Segunda-feira, 7 de julho

Gilda sente pena de Raquel e não deixa Pascoal mostrar a foto que tiraram de Maria de Fátima e César. Solange recebe o convite de casamento de Maria de Fátima e Afonso. Tiago percebe o talento de André na montaria. Celina se sente humilhada por Odete. Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento. Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César. Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel. Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares.

Terça-feira, 8 de julho

Raquel expulsa Maria de Fátima de casa. Renato se preocupa ao perder dois contratos de trabalho. Raquel pede desculpas a Ivan, mas se decepciona quando ele afirma que viajará com Heleninha. Leila oferece sua habilidade como contadora para ajudar Marco Aurélio. Raquel se surpreende com a reação de Odete ao defender Maria de Fátima de suas acusações. Raquel rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima. Maria de Fátima conversa com César, se mostrando abalada pelo episódio com a mãe. Afonso age de forma protetora ao saber por Maria de Fátima do ocorrido. Maria de Fátima segue as orientações de Odete para conquistar Celina. Celina fica chocada ao saber por Cecília que foi Maria de Fátima quem roubou os documentos de Sarita.

Quarta-feira, 9 de julho

Odete não dá importância para a preocupação de Celina com o caráter duvidoso de Maria de Fátima. Aldeíde e Laudelino avisam a Poliana que terão de vender a Paladar para outro interessado. Afonso diz a Odete que não gostou da contratação de Mário Sérgio. Celina propõe a Raquel e a Poliana uma sociedade fantasma na Paladar. Solange fica levemente abalada com a presença de Afonso na Tomorrow. Odete estranha o fato de Raquel estar ligando para Celina.

Quinta-feira, 10 de julho

Celina disfarça para Odete não desconfiar da ligação de Raquel. Dra. Ana se preocupa com o tratamento de Heleninha. Raquel aceita as justificativas de Celina e decide formar uma sociedade para a compra da Paladar. Bartolomeu fica desconfiado ao ver documentos da contabilidade da TCA nas mãos de Leila. Celina deixa Odete estarrecida ao revelar o motivo para ter feito o saque em sua conta. Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar. Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso.

Sexta-feira, 11 de julho

Maria de Fátima e Afonso se casam. Raquel e Poliana se desesperam ao perceber que o desumidificador da Paladar está em chamas. Solange confronta Maria de Fátima, sem perceber que sua conversa está sendo gravada. Afonso manda o segurança retirar Solange da festa. Odete destrata Fernanda. Poliana avisa a Raquel que eles perderam tudo que estava na Paladar. Maria de Fátima e Afonso viajam para Paris, e Odete embarca para a Europa com Walter. Na passagem de tempo, Raquel já está desmontando o restaurante para assumir a Paladar. Celina avisa a Odete que Heleninha está de volta ao Brasil. Heleninha conta a Celina que está casada com Ivan.

Sábado, 12 de julho

Marco Aurélio lembra a Leila que a clínica de estética do casal é de fachada. Vasco compartilha com Consuêlo seu desejo de arrendar o bar que foi de Poliana. Renato comenta com Solange que corre o risco de fechar a Tomorrow, e demite Bartolomeu e Marieta. Raquel renova seu visual. Tiago e Fernanda dormem juntos. Solange cria um projeto de revista de bordo para Renato vender para a TCA e salvar a Tomorrow. Renato se surpreende com a chantagem de Marco Aurélio. Raquel fecha contratos para a Paladar. Celina fica nervosa quando Heleninha pergunta sobre as pastas da Paladar que a tia tem nas mãos.