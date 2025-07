Previsão apocalíptica em mangá assusta turistas no Japão

Por Tom Bateman e Kathleen Benoza e Joyce Zhou

TÓQUIO/HONG KONG (Reuters) - Rumores virais sobre um desastre iminente, originados de uma previsão em um mangá, ofuscaram o boom do turismo no Japão, levando algumas companhias aéreas a cancelarem voos de Hong Kong, onde o número de passageiros despencou.

O Japão vinha registrando números recordes de visitantes neste ano, com abril marcando um recorde histórico de 3,9 milhões de viajantes em um único mês.

Esse número caiu em maio, no entanto, com as chegadas de Hong Kong -- a supersticiosa cidade controlada pela China, onde os boatos se espalharam amplamente -- caindo 11% em relação ao ano anterior, de acordo com dados mais recentes.

Steve Huen, da agência de viagens EGL Tours, sediada em Hong Kong, atribuiu o movimento a uma série de previsões nas redes sociais ligadas a um mangá que retrata um sonho com um terremoto e tsunami de grandes proporções atingindo o Japão e países vizinhos em julho de 2025.

"Os rumores tiveram um impacto significativo", disse Huen, acrescentando que sua empresa viu seus negócios relacionados ao Japão caírem pela metade. Descontos e a introdução de seguros contra terremotos "impediram que as viagens com destino ao Japão caíssem a zero", acrescentou.

O morador de Hong Kong Branden Choi, de 28 anos, disse que costuma viajar com frequência ao Japão, mas está hesitante em visitar o país em julho e agosto por causa da previsão do mangá. "Se possível, talvez eu adie minha viagem e vá depois de setembro", disse ele.

Ryo Tatsuki, a artista por trás do mangá intitulado "The Future I Saw" (O Futuro que Eu Vi), publicado pela primeira vez em 1999 e relançado em 2021, tem tentado conter as especulações, dizendo em comunicado divulgado por sua editora que ela "não é uma profeta".

A primeira edição do mangá alertava para um grande desastre natural em março de 2011. Esse foi justamente o mês e ano em que um terremoto, um tsunami e um desastre nuclear devastaram a costa nordeste do Japão, matando milhares de pessoas.

Alguns interpretaram a edição mais recente como uma previsão de que um evento catastrófico ocorrerá especificamente em 5 de julho de 2025, embora Tatsuki tenha negado isso.

Situado no chamado "Círculo de Fogo" do Oceano Pacífico, o Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo. Nos últimos dias, foram registrados mais de 900 terremotos, a maioria deles tremores pequenos, em ilhas ao sul de Kyushu.

Mas Robert Geller, professor da Universidade de Tóquio que estuda sismologia desde 1971, afirmou que até mesmo a previsão de terremotos com base científica é "impossível".

"Nenhuma das previsões que experimentei em minha carreira científica chegou perto disso", disse ele.

Ainda assim, a companhia aérea de baixo custo Greater Bay Airlines se tornou, na quarta-feira, a mais recente empresa de Hong Kong a cancelar voos para o Japão por causa da baixa demanda, anunciando que suspenderá indefinidamente seu serviço para Tokushima, no oeste do Japão, a partir de setembro.

Serena Peng, de 30 anos, turista em Tóquio vinda de Seattle, contou que inicialmente tentou convencer o marido a desistir da viagem ao Japão após ver as especulações nas redes sociais.

"Não estou muito preocupada agora, mas estava antes", disse ela, falando do lado de fora do movimentado templo Senso-ji, em Tóquio.

