Power Couple 7: Nat e Eike são o nono casal eliminado, com 22,15% dos votos

Nat e Eike foram o nono casal eliminado do Power Couple 2025 (Record), na décima DR do programa, que foi a mais votada da temporada. Eles receberam 22,15% dos votos.

O que aconteceu

Eles disputavam a DR contra Carol e Radamés e Adriana e Dhomini. Os percentuais de votos dos casais salvos não foram exibidos ao público.

Felipe Andreoli e Rafa Brites comentaram. "Estão com medo de estar aqui? Mas esse medo também não bateu quando vocês toparam entrar aqui? Medo do desconhecido, da convivência com outras casais. E pras mulheres... Três mães como eu. E a cobrança pra gente é sempre maior. Que medo que dá. O que está acontecendo lá fora? Um dos maiores medos do ser humano é o do julgamento. E aqui, ele é levado a potência máxima."

Vocês não conseguem ter a real dimensão do que está acontecendo aqui fora. Assusta. Imagina ser eliminado no Top 5. Ou ficar e não ganhar o prêmio. O que fazer numa hora dessas?

Inicialmente, Rafa Brites e Felipe Andreoli salvaram Adriana e Dhomini. Na sequência, salvaram Carol e Radamés.

Carol e Radamés abraçaram Nat e Eike no palco e se despediram dos "rivais".

Eike agradeceu pela participação no programa. "Que programa magnífico. Que produção maneira. Nunca foi tão bem tratado. A maior experiência da minha vida."