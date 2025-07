Jacaré, do É o Tcham, deixou o Brasil e trabalha em agência de imigração

Jacaré, 52, viveu um romance com Sheila Mello, 46, quando fazia parte do grupo É o Tchan. A revelação foi feita pela ex-dançarina durante entrevista ao videocast Papagaio Falante.

É a primeira vez que falo: já teve um affair sim (...) Tivemos um lance, pouco tempo, e acabou. Fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento. Sheila

Por onde anda Jacaré

O dançarino Edson Cardoso mora há nove anos em Vancouver, no Canadá, ao lado da esposa Gabriela Mesquita e dos dois filhos, Rafael e Beatriz.

Ator decidiu deixar o Brasil após sair da Globo, onde atuou nos humorísticos "A Turma do Didi" (1998-2010) e "Aventuras do Didi" (2010-2013). "Vim para cá sem falar muito inglês. Quando cheguei, eu falei: 'Esquece, não sou mais o Jacaré, o famoso'. Eu não tenho vergonha de trabalhar", disse o artista, em entrevista ao canal Two Canadá (YouTube).

Artista deixou o Brasil e mora com a família no Canadá Imagem: Reprodução/Instagram

Ele trabalhou como figurante em filmes e seriados após a mudança. "Passei dois anos fazendo figuração em filmes e séries, como 'The Good Doctor', 'The Flash', 'Superwoman' e 'Tomorrow'. Fiz várias séries como figuração", completou.

Hoje, ele trabalha em uma agência de imigração e não pensa em retornar ao Brasil. "Amo o Brasil, amo o meu Salvador, mas minha vida está aqui. Eu já construí tudo aqui".

O artista acumula mais de 294 mil seguidores no Instagram. Ele usa o perfil para mostrar a rotina da família, relembrar trabalhos e interagir com os fãs brasileiros.

Jacaré fez sucesso como integrante do grupo É o Tchan Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2020, durante entrevista ao site Gshow, ele lembrou da importância do grupo na sua vida. Na década de 1990, era difícil encontrar quem não dançasse as coreografias de sucesso de músicas como "Melô do Tchan" e "Boquinha da Garrafa".