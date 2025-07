Casal de repórteres da Globo já realizou cobertura durante férias

Pedro Figueiredo, 33, e Erick Rianelli, 32, usaram o Instagram ontem para celebrar os três anos de casamento.

Quem é o casal de repórteres

Pedro e Erick se conheceram enquanto estudavam na faculdade e começaram a trabalhar na redação da Globo no Rio em 2012 e 2013, respectivamente. Hoje, eles trabalham na filial de Brasília e cobrem temas ligados ao Congresso para Globonews e TV aberta.

A dupla ganhou destaque nacional ao cobrir os atentados de Barcelona, na Espanha, em 2017. O casal estava de férias na região quando soube do ocorrido e teve de trabalhar no improviso e sem muitos equipamentos.

No Dia dos Namorados de 2020, Erick virou assunto após mandar um recado romântico para o amado no final de um telejornal. No ano seguinte, o vídeo voltou a viralizou e eles receberam ataques.

As agressões viraram tema de reportagem no "Jornal Nacional". Na ocasião, William Bonner se solidarizou com o casal.

Os jornalistas já tinham união estável e moravam juntos desde 2018, até se casarem em 2022. O pedido aconteceu durante uma viagem do casal a Buenos Aires.